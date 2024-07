Souloukou: "I Friedkin stanno investendo tanto". E poi scherza con Gualtieri: "Il nuovo centravanti? Pensiamo allo stadio..." (VIDEO)

Nella giornata odierna in via Michele Pane è stato inaugurato il "Parco Antonio De Falchi" ed è stata scoperta la targa in ricordo del giovane tifoso della Roma scomparso davanti lo Stadio San Siro prima di Milan-Roma nel 1989. All'evento erano presenti anche Angelino e la CEO Lina Souloukou, la quale si è resa protagonista di un siparietto con il sindaco Roberto Gualtieri e un tifoso: "Speriamo bene per la campagna acquisti!", le parole del sostenitore. Non si fa attendere la risposta di Lina: "Proviamo di tutto. La proprietà investe tanto, è un impegno grandissimo". Subentra nel discorso anche il sindaco: "Il centravanti lo chiudiamo...". "Pensiamo allo stadio", afferma con il sorriso la CEO.