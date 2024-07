Nasce il "Parco Antonio De Falchi": presenti Gualtieri, Souloukou e Angeliño. La CEO: "Doveroso essere qui, il ricordo di Antonio è sempre vivo" (FOTO e VIDEO)

Alle 19.00 in via Michele Pane all'altezza del civico 39, è stata scoperta la targa nel ricordo di Antonio De Falchi, tifoso giallorosso ucciso a 19 anni davanti lo Stadio San Siro prima di Milan-Roma nel 1989. A presenziare oltre al sindaco di Roma Roberto Gualtieri, anche Lina Souloukou e il calciatore giallorosso Angeliño.

La CEO Souloukou ha rilasciato alcune dichiarazioni durante l'evento: "Sono onorata di poter rappresentare la Roma e la famiglia Friedkin in un'occasione così importante per la nostra tifoseria. Qui siamo a casa di Antonio, nel suo quartiere. La presenza del club in un parco dedicato a lui era doverosa. Il ricordo di Antonio è sempre vivo nella nostra tifoseria, vediamo il volto di Antonio in ogni partita, è raffigurato su una grossa bandiera in Curva Sud. Prima di Roma-Milan di Europa League abbiamo ammirato la coreografia dedicata a lui. La vicenda di Antonio è nota, oggi vogliamo dare il nostro ideale abbraccio a tutta la famiglia, cercando di mostrare la nostra vicinanza come sempre nei confronti dei tifosi giallorossi. Forza Roma".