Calciomercato, Valentini alla Fiorentina: già svolte le visite mediche, firmato un contratto di 4 anni e mezzo

Sfuma Nicolas Valentini, obiettivo di mercato della Roma. Il difensore centrale del Boca Juniors ha il contratto in scadenza il 31 dicembre e i giallorossi avevano presentato al calciatore una prima proposta, ma la Fiorentina si è inserita nella corsa e ha bruciato la concorrenza. La Viola ha infatti raggiunto un'intesa di massima per il suo trasferimento a gennaio a parametro zero sulla base di un contratto di 4 anni e mezzo e, secondo quanto riportato dal sito dell'esperto di calciomercato, nella giornata di ieri il classe 2001 ha svolto le visite mediche per il club toscano.

Come aggiunto da Gianluca Di Marzio, Valentini ha già firmato il contratto che lo legherà alla Fiorentina per 4 anni e mezzo e sarà depositato oggi in Lega.