Calciomercato Roma, Valentini verso la Fiorentina: intesa di massima e contratto di 4 anni e mezzo da gennaio

Nicolas Valentini verso la Fiorentina: il difensore classe 2001, che interessava anche alla Roma, si avvicina al club viola. Secondo le informazioni del giornalista sportivo, la Fiorentina vuole trovare l'accordo per prendere Valentini a zero, essendo in scadenza con il Boca Juniors il 31 dicembre, e bloccarlo per gennaio 2025 con un contratto di 4 anni e mezzo. Poi si valuterà se anticipare il suo arrivo. È stata trovata un'intesa di massima e appena la trattativa sarà chiusa, Valentini sosterrà le visite mediche in Argentina.

