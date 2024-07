Calciomercato: Sergi Cardona al Villarreal

Sergi Cardona era tra i nomi accostati anche alla Roma come soluzione per la fascia sinistra, dopo la scadenza del contratto col Las Palmas. Ma l'esterno 25enne continuerà a giocare in Spagna, avendo accettato la proposta del Villarreal. Tre anni di contratto per il giocatore che, come fa sapere Fabrizio Romano su X, aveva ricevuto proposte da Porto, club italiani ed inglesi.

?? EXCL: Villarreal have agreed deal to sign Sergi Cardona as free agent, here we go!

Despite proposals from Porto, Italian and English clubs, Cardona will join Villarreal.

Understand it will be three year contract, medical booked on Thursday morning. pic.twitter.com/HuvV4oM2Fh

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 17, 2024