Calciomercato Roma, Simeone chiama Dovbyk ma lui non risponde: l'ucraino vede solo giallorosso

La volontà di Artem Dovbyk sembra ormai chiara: l'ucraino vuole solo la Roma. I giallorossi, grazie ad un blitz avvenuto qualche giorno fa, hanno superato la concorrenza dell'Atletico Madrid e sono riusciti a strappare il sì del giocatore. Adesso l'ultimo ostacolo è rappresentato dal Girona, che non ha ancora accettato l'offerta del club capitolino. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano, l'ex Dnipro è stato attratto dal progetto della Roma e da Daniele De Rossi ed ora non vuole sentire ragioni. Un forte segnale Dovbyk l'ha lanciato ieri, quando il Cholo Simeone, tecnico dei Colchoneros, ha provato il tutto per tutto e ha tentato di contattarlo. Il classe 1997, però, non gli ha voluto parlare, rafforzando la sua posizione nei confronti della trattativa.

(Il Messaggero)

Artem Dovbyk è rimasto ammaliato dal progetto della Roma e dall'insistenza del pressing fatto da Daniele De Rossi negli ultimi giorni. I giallorossi sono riusciti a trovare l'intesa con gli agenti del giocatore ed ora la trattativa procede spedita. Le parti si sono accordati sulla base di un contratto quinquennale a 4 milioni di euro a stagione bonus compresi. Oltre alla volontà del classe 1997, ad essere decisiva nella trattativa sono stati i 4,5 milioni di euro di commissioni che la Roma ha accettato di pagare, l'Atletico Madrid no.

(corrieredellosport.it)

