Roma, Dovbyk ha detto sì

Non c’è tempo da perdere. Così Soulé, fiore all’occhiello di un mercato che fino a tre giorni fa faticava a decollare, già sembra il passato. E invece è quantomai il presente (accordo definito ieri con la Juve, 26 milioni più 4 di bonus e 10% della futura rivendita al club bianconero) a tal punto che Motta ha preferito non farlo giocare nel test amichevole con il Norimberga visto che l’argentino già nel weekend potrebbe sbarcare a Roma. Ma la rincorsa al centravanti fagocita tutto. E soprattutto il modo nel quale la Roma lo ha individuato sta facendo la differenza. Approfittando dell’empasse tra Dovbyk e l’Atletico Madrid (trapela addirittura come il centravanti non abbia voluto rispondere nelle ultime ore a Simeone, che lo ha cercato telefonicamente), Ghisolfi si è inserito per l’ucraino. Così, quella macchina che sembrava lenta, e pachidermica s’è trasformata in una Red Bull vecchia maniera: nel giro di 48 ore gli agenti dell’ex Dnipro prima hanno ascoltato e incontrato a Roma la dirigenza giallorossa per poi accettare la proposta (quadriennale da 3,5 milioni, bonus inclusi). [...]

(Il Messaggero)