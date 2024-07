Calciomercato Roma, resta vivo l'interesse per Pardo: ancora nessuna offerta al Gent

La Roma continua a muoversi incessantemente in ottica calciomercato. Florent Ghisolfi, secondo quanto riportato da Checco Oddo Casano, per il reparto offensivo, continua a monitorare la situazione legata a Matias Fernandez Pardo. L'interesse è stato confermato anche dall'agenzia che cura gli interessi del giocatore in forza al Gent e che risulta, inoltre, essere molto vicina al ds giallorosso. Il classe 2005 è seguito da altri club italiani, come Lazio e Milan, ma per il momento non è ancora stata presentata una proposta alla squadra belga.

