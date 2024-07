Spunta fuori una nuova indiscrezione per quanto riguarda possibili rinforzi per il reparto offensivo giallorosso. Sull'edizione odierna del quotidiano si parla infatti di un sondaggio della Roma per Matias Fernandez-Pardo, attaccante esterno classe 2005 attualmente in forza al Gent. Abile a giocare sia a sinistra che a destra, sul giocatore belga-spagnolo ci sarebbe anche il Milan che attualmente sarebbe in vantaggio sulle altre concorrenti.

(Il Messaggero)