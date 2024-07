Calciomercato Roma: pronto un ingaggio da 3.5 milioni a stagione per Dovbyk

La Roma ha messo nel mirino Artem Dovbyk per il ruolo di centravanti e sta tentando il sorpasso sull'Atletico Madrid. L'attaccante del Girona ha aperto al trasferimento in giallorosso e Daniele De Rossi lo ha chiamato ripetutamente per convincerlo ad accettare la proposta del club. Secondo quanto riportato dal giornalista di Sportitalia Gianluigi Longari, i contatti tra le parti sono costanti e i capitolini sarebbero pronti a offrire al classe '97 un ingaggio da 3.5 milioni di euro a stagione.

⬇️ #Roma proseguono i contatti per #Dovbyk. I giallorossi pronti ad spingersi ad un’offerta di ingaggio da 3.5M a stagione per l’attaccante del #Girona. https://t.co/f2v032acfm — Gianluigi Longari (@Glongari) July 26, 2024