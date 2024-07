Calciomercato Roma, ag. Dovbyk: "Nell'Atletico non abbiamo visto un progetto serio. E ci sono offerte migliori..."

Artem Dovbyk è finito al centro di un intrigo di calciomercato: quando sembrava ormai vicino all'Atletico Madrid, la Roma è piombata sul calciatore e ora pare essere in vantaggio rispetto agli spagnoli. A certificare il cambio di preferenza è proprio l'agente dell'attaccante, Oleksiy Lundovskyi, che ha dichiarato: "L'Atletico è un grande club ma qui non abbiamo visto un progetto serio per Artem e la loro offerta economica è significativamente inferiore alle offerte di altri club interessati al capocannoniere della Liga".

(ukrfootball.ua)

