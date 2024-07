Calciomercato Roma: Oliveras proposto all'AZ Alkmaar

Il futuro di Jan Oliveras è ancora da decifrare. Il giovane terzino sinistro della Roma Primavera sembrava a un passo dal trasferimento all'Al-Ittihad, ma la trattativa si è congelata a causa delle distanze sulla valutazione economica. Gli intermediari sono comunque al lavoro per concretizzare la sua cessione in Arabia Saudita, ma al momento non è ancora arrivata la fumata bianca. Intanto, come riportato dal giornalista Gianluigi Longari di Sportitalia, il classe 2004 è stato proposto anche all'AZ Alkmaar, che lo valuterebbe per la seconda squadra.

#Roma resta in uscita #Oliveras. Il giocatore è stato proposto anche all’AZ Alkmaar che lo valuterebbe per la seconda squadra. https://t.co/DDtWb0Mt5y — Gianluigi Longari (@Glongari) July 29, 2024