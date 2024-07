Sembrava vicina la cessione di Jan Oliveras all'Al-Ittihad qualche giorno fa, poi saltata. Ora, secondo le indiscrezioni del giornalista di 'Sportitalia' Gianluigi Longari, la Roma avrebbe dato mandato ad alcuni intermediari per provare a chiudere il trasferimento del terzino spagnolo classe 2004 in Arabia Saudita.

