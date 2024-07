Calciomercato Roma, la short list di Ghisolfi: da Okomu a Akliouche e Nuamah fino a Moffi

Dopo Enzo Le Fée Florent Ghisolfi cerca ancora in Francia per rinforzare la rosa a disposizione di Daniele De Rossi. Secondo il sito dedicato al calciomercato, il dirigente della Roma ha una short lista per diversi ruoli: nello specifico si cercano un centrale di difesa, un esterno offensivo e un attaccante. Il centrale prescelto sarebbe Joseph Okumu, valutato intorno ai 15 milioni di euro dal Reims, e si aggiungerebbe a Mancini, Smalling e Ndicka, dando per scontato la cessione in prestito di Kumbulla.

Le ali valutate, invece, sono due: Maghnes Akliouche del Monaco che vuole 25 milioni per lasciarlo partire ed Ernest Nuamah per cui il Lione ne chiede più di 30. Sul fronte centravanti il primo nome nella lista di Ghisolfi è quello di Terem Moffi del Nizza, ex club del direttore giallorosso, come raccontato anche da LAROMA24.IT. L'altro profilo che piace è Kalimuendo del Rennes.

(tuttomercatoweb.com)

