Calciomercato Roma: attenzionati anche Moffi e Okumu

La Roma è a caccia di un centravanti in vista dell'inizio del campionato e nel taccuino del responsabile dell'area tecnica Florent Ghisolfi sarebbe presente un nuovo nome. Secondo quanto appreso in esclusiva dalla redazione de LAROMA24.IT, la società giallorossa ha messo nel mirino Terem Moffi, attaccante nigeriano classe '99 di proprietà del Nizza (contratto in scadenza il 30 giugno 2027). Il venticinquenne ha siglato 11 reti e 2 assist in 32 presenze tra Ligue 1 e Coupe de France nella passata stagione e fu proprio Ghisolfi a portarlo in Costa Azzurra nel gennaio del 2023, versando nelle casse del Lorient 25 milioni di euro totali tra prestito oneroso (2.5 milioni) e riscatto (22.5 milioni).

Inoltre la Roma è alla ricerca di un difensore centrale in seguito agli addii di Diego Llorente e Dean Huijsen e sta seguendo con grande attenzione Joseph Okumu, classe '97 del Reims (contratto in scadenza il 30 giugno 2028). Arrivato in Francia nell'estate del 2023 per 10 milioni dal Gent, il calciatore keniota ha collezionato 23 presenze tra tutte le competizioni e ha messo a referto anche un gol.

LR24