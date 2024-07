Calciomercato Roma, dalla Turchia: En-Nesyri tentenna tra giallorossi e Fenerbahce. Ultimatum di 7 giorni da Istanbul

En-Nesyri è tra due fuochi. Il calciatore marocchino, attualmente in forza al Siviglia, è tra gli obiettivi per l'attacco del Fenerbahce di José Mourinho. Sul classe '97 c'è però anche la Roma, che avrebbe preso contatti col club andaluso per arrivare alla punta.

Come riportano dalla Turchia, in seguito alle avance della Roma il calciatore, che ha recentemente rifiutato un'offerta araba, avrebbe chiesto maggior tempo per riflettere alla compagine di Istanbul, che ha concesso all'ex Leganes sette giorni per prendere una decisione definitiva sul suo futuro prima di virare su altri profili.

