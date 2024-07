Calciomercato Roma: contatti per En-Nesyri del Siviglia. Concorrenza del Fenerbahce

Continua il lavoro di Florent Ghisolfi sul mercato per costruire la rosa per la prossima stagione. E il club giallorosso cerca anche un attaccante: secondo le informazioni del sito dell'esperto di mercato, la Roma si muove per Youssef En-Nesyri del Siviglia e cerca un accordo con il club spagnolo per portare il classe 1997 in Italia. Sul giocatore c'è da segnalare la concorrenza del Fenerbahce di José Mourinho che ha offerto ad En-Nesyri un contratto da 6 milioni di euro. Per l'attaccante del Siviglia resta sullo sfondo anche l'ipotesi Arabia Saudita.

In caso di mancato accordo con il Siviglia, la Roma potrebbe virare su Mikautadze che però non ha ancora convinto la dirigenza giallorossa.

(gianlucadimarzio.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE