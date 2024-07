Calciomercato Roma, Dahl: "Giallorossi? Un club incredibile". Il ds Andersson: "Per ora nessuna trattativa. Non vorremmo venderlo in questa sessione"

EXPRESSEN.SE - Nella serata di ieri si è sparsa con insistenza la voce di un forte interesse della Roma per Samuel Dahl, terzino sinistro di proprietà del Djugarden. Dalla Svezia rimbalzano le dichiarazioni del 21enne svedese che ha parlato così dell'ipotesi:

La possibilità di trasferirsi alla Roma?

"È un passo incredibile, una squadra incredibile, un club incredibile in Europa. È fantastico che si parli di questo club per me. Naturalmente uno vuole giocare sempre ma anche quando sono arrivato al Djugarden ero il vice, quindi perché non fare di nuovo la stessa cosa?"

Ne hai parlato col direttore sportivo Andersson?

"No, dovremmo farlo ora. Non c'è molto da dire. Immagino che parleremo"

Domenica ci sarai? (Il Djugarden gioca contro il Varnamo in campionato, ndr)

"Per ora...in realtà non lo so ancora. Non ne ho idea"

Oltre a quelle di Dahl, vengono riportate anche dichiarazioni del ds Andersson che ha detto: "Non abbiamo avuto nessun contatto. Non stiamo trattando. Ma non c’è fumo senza fuoco...potrebbe essere fumo quello che dicono a Roma. O potrebbe esserci qualcosa dietro..."

Sulla possibile valutazione, che dovrebbe aggirarsi sui 40 milioni di corone svedesi (circa 3,5 milioni di euro).

"Sono speculazioni, cifre e cose del genere. Deve andare bene per il Djurgarden e per Samuel...non abbiamo intenzione di vendere Samuel Dahl in questa finestra"

Ma non sembra essere così semplice...

"Certo, lo capisco. Tutti pensano che la Roma sia un grande club. E bisogna rispettarlo. Potrebbe essere una grande opportunità sia per il Djurgarden che per Samuel"

