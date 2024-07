Calciomercato Roma, ag. Okumu: "Pochi club sono in corsa, ma non posso dire i nomi"

PULSESPORTS.CO.KE - La Roma è alla ricerca di un nuovo difensore centrale e, come anticipato in esclusiva dalla redazione de LAROMA24.IT, tra i nomi attenzionati c'è anche Joseph Okumu, classe '97 del Reims. Ai microfoni del portale keniota l'agente del calciatore ha parlato del futuro del suo assistito, senza però rivelare i nomi delle società interessate. Ecco le sue parole: "Pochi club sono in corsa, ma non posso ancora dire quali".

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE