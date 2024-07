Calciomercato: Morata vuole restare all'Atletico Madrid

Alvaro Morata, accostato anche alla Roma in questa sessione di mercato, è uno dei nomi più chiacchierati. Secondo quanto riportato dal giornalista Fabrizio Romano, l'attaccante spagnolo ha informato l'Atletico Madrid della sua volontà di restare nel club. Il centravanti ha riscosso interesse anche in Arabia Saudita e ha ricevuto una ricca offerta dall'Al Qadsiah, ma al momento la priorità è la permanenza nei Colchoneros.

??⚪️ Understand Álvaro Morata has informed Atlético Madrid of his intention to stay at the club next season.

Morata has proposals from Saudi Pro League including Al Qadsiah, but he’s giving priority to Atlético once again.

Atlético & Simeone, aware of Morata’s desire to stay. pic.twitter.com/jakIKR6HRu

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 2, 2024