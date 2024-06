Il mal di pancia di capitan Morata: "Non capisco l'odio contro di me". La Roma lo aspetta con lo sconto

(...) "Come spiego ai miei figli che così tanti spagnoli vogliono male al loro papà?", si domanda il 31enne, che nel 2017 ha spostato un'italiana e che ai bambini ha dato nomi italianissimi: Leonardo, Alessandro, Edoardo, Bella. E visto che dell'Atletico sembra averne abbastanza - "Vogliono comprare otto attaccanti, immagino di non essere più la loro priorità", ha detto al programma radiofonico El Larguero - dove trasferirsi se non in Italia? La clausola di 15 milioni invoglia. Daniele De Rossi lo sogna alla Roma al fianco di Dybala. Antonio Conte lo vorrebbe a Napoli. Problema: guadagna 9 milioni netti a stagione. Gli emissari romanisti al suo procuratore ne hanno offerti 5. Dovrà tagliarsi l'ingaggio.

(la Repubblica)