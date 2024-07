Atletico Madrid, Omorodion: "Futuro? Sono concentrato sui Colchoneros, è un sogno giocare con campioni come Griezmann"

MARCA.COM - Samu Omorodion, centravanti dell'Atletico Madrid, ha rilasciato un'intervista al quotidiano spagnolo e tra i vari temi trattati si è soffermato sul suo futuro. L'attaccante classe 2004 è seguito da numerose società e tra queste c'è anche la Roma. Ecco le sue parole.

Cosa pensa quando vede squadre che offrono 40 milioni per lei?

"Sono cose legate al calciomercato, non posso controllarle. Questi prezzi vengono fissati dai club e non sta a me dire se si tratta di una cifra eccessiva o meno, non mi faccio coinvolgere da queste cose. Non mi interessa nulla, voglio sempre ottenere il meglio per me stesso e in questo momento sono concentrato sull'Atletico".

Come vede la possibilità di giocare la prossima stagione con stelle come Griezmann, De Paul o Koke?

"Per me è un sogno giocare al fianco di questi giocatori. Un anno fa li guardavo in TV e dicevo che avrei voluto giocare con giocatori come loro. È il frutto del lavoro che ho fatto in questi anni e sono molto felice".

Come si isola da tutte le voci sul suo futuro?

"Che ti piaccia o no, alla fine ne senti parlare perché sono ovunque, ne senti parlare dai tuoi parenti, dai tuoi cari.... Dico sempre di non parlarne perché sono l'unico a conoscere la verità. Ho persone che lavorano per me e parlano a mio nome. Cerco di isolarmi da tutto perché altrimenti è troppo stressante per me, alla fine sono giovane".

