Calciomercato Roma, Omorodion prima scelta per l’attacco: avviati i contatti, costa 40 milioni

La Roma guarda in Spagna per rinnovare il proprio reparto avanzato. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio durante la trasmissione "Calciomercato - L'Originale", la prima scelta per l'attacco del club giallorosso sarebbe infatti il giovane Samu Omorodion, classe 2004 di proprietà dell'Atletico Madrid e in questa stagione in forza all'Alaves. I capitolini avrebbero già avviato i contatti con i Colchoneros, che valutano il centravanti intorno ai 40 milioni di euro. Su Omorodion ci sarebbe inoltre la concorrenza del Napoli.

(Sky Sport)