Spagna, Morata: "Futuro? Le critiche potrebbero spingermi ad andare via, ma voglio vincere un titolo con l'Atletico Madrid"

RTVE - Alvaro Morata, attaccante dell'Atletico Madrid e attualmente impegnato con la Spagna a Euro 2024, ha rilasciato alcune dichiarazioni in un'intervista all'emittente televisiva spagnola e tra i vari temi trattati si è soffermato sul suo futuro. Il classe '92 è stato accostato anche alla Roma in questa sessione di mercato e potrebbe lasciare i Colchoneros per solamente 12 milioni di euro (prezzo della clausola rescissoria). Ecco le sue parole.

L'anno scorso hai ricevuto offerte per lasciare l'Atletico Madrid, ma alla fine hai scelto di rimanere. Le critiche ricevute quest'anno ti spingono a lasciare la Spagna in vista della prossima stagione?

"Sì, già lo dissi. Non ricevo solo critiche, ma odio e rabbia. Accetto le critiche costruttive, a volte le condivido e in altre occasioni no. In alcuni casi mi spingono a migliorare. Ma purtroppo non ricevo solo critiche. Ci sono molte cose che hanno il loro peso e che sono importanti. Ma ho anche l'obiettivo di vincere un titolo con l'Atletico Madrid".

