Morata: "Non so se resterò all'Atletico Madrid. Se Simeone non avesse contato su di me lo avrebbe detto" (VIDEO)

Alvaro Morata, accostato anche alla Roma, torna a parlare del proprio futuro. L'attaccante dell'Atletico Madrid ha rilasciato un'intervista a El Chiringuito dal ritiro della Spagna e ha parlato della possibilità di lasciare il suo attuale club. Le sue parole:

"Se rimango all'Atletico Madrid? Non lo so, non ho avuto contatti...con Luis, il nuovo preparatore atletico, mi scrive tutti i giorni e anche con Andrea Berta. Con Simeone? No, ma non c'è bisogno che mi scriva. Lo conosco perfettamente, se non avesse contato su di me mi avrebbe chiamato. Se mi dà fastidio che l'Atletico cerchi tanti attaccanti? Non mi dà fastidio, ma c'è molta concorrenza, molte partite non le ho giocate interamente. Ho un'età per la quale non posso essere una seconda opzione. A ottobre faccio 32 anni. Voglio giocare e soprattutto sentirmi importante".