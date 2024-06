Il Celta Vigo si appresta a cedere Jorgen Strand Larsen al Wolverhampton, per una cifra di 30 milioni di euro, ovvero più del doppio di quanto avesse pagato per averlo due anni fa. L'accordo raggiunto con il club inglese rappresenta la cessione più onerosa di una squadra della Liga finora in questa estate.

(as.com)

