Calciomercato Roma, ufficiale: D'Alessio è un nuovo giocatore del Cittadella (COMUNICATO e FOTO)

Francesco D'Alessio lascia la Roma. Il classe 2004 aveva annunciato l'addio al club giallorosso in seguito alla sconfitta per 3-0 nella finale Scudetto Primavera e si è trasferito a titolo definitivo al Cittadella. Ecco il comunicato ufficiale: "L’A.S. Cittadella comunica l’acquisizione delle prestazioni sportive di FRANCESCO D’ALESSIO.

Centrocampista classe 2004 nato a Roma e cresciuto nel Settore giovanile giallorosso.

A Francesco il nostro benvenuto in granata e un grosso in bocca al lupo per il prossimo campionato di Serie B con i nostri colori".

(ascittadella.it)

Centrocampista classe 2004 scuola Roma.

Benvenuto in granata Francesco!#ForzaCitta pic.twitter.com/JYIOysnAWa — A.S. Cittadella (@ascittadella73) June 19, 2024

Come rivelato dal sito calcistico, Francesco D'Alessio si è liberato dalla Roma a parametro zero in seguito al mancato rinnovo del contratto e ha firmato con il Cittadella fino al 2027 con opzione di rinnovo per due stagione. Il classe 2004 era seguito anche da Modena, Catanzaro e Sporting Gijon, ma alla fine l'ha spuntata il club granata.

(gazzettaregionale.it)

