Instagram, D'Alessio saluta la Primavera: "Ora inizia un nuovo capitolo, spero sia solo un arrivederci. Grazie Roma" (FOTO)

Francesco D'Alessio saluta la Roma Primavera. Il classe 2004 lascerà il settore giovanile dopo ben 11 anni e, sfortunatamente, la sua ultima partita è stata la dolorosa sconfitta per 3-0 contro il Sassuolo nella finale Scudetto Primavera. Il giovane calciatore ha condiviso sul proprio profilo Instagram un lungo messaggio d'addio: "Dopo 11 lunghi anni, anche per me, è arrivato il momento dei saluti. Sembra ieri il primo giorno in cui ho varcato il cancello di Trigoria, entusiasta di poter indossare quella maglia che per noi è sacra; quella maglia che mi ha accompagnato durante questo incredibile viaggio. In questi anni ho imparato a vincere, ma anche ad accettare le sconfitte; ho imparato a cadere, ma anche a rialzarmi. Ci tengo a ringraziare tutte le persone che mi hanno accompagnato; da ognuna di queste sono riuscito ad imparare qualcosa che mi ha aiutato a crescere. Ora per me inizierà un nuovo capitolo, sperando che questo possa essere solo un 'arrivederci'. Grazie Roma".

