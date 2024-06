Calciomercato Roma: piace Hermoso, ma il Napoli è in netto vantaggio

Il Napoli mette la freccia per Mario Hermoso. Il difensore centrale spagnolo lascerà l'Atletico Madrid a parametro zero e rappresenta una grande occasione di mercato, motivo per cui tante società si sono mosse, tra cui la Roma. Secondo quanto riportato da Orazio Accomando di DAZN, il club partenopeo è nettamente in vantaggio sulle rivali (ha allacciato i contatti a partire da inizio aprile) e sta lavorando sulla base di un contratto di quattro anni con opzione di prolungamento per un'ulteriore stagione. Possibili sviluppi nel weekend tra il Napoli e l'entourage del calciatore, con la Roma che al momento resta interessata ma è indietro nella corsa.

ESCLUSIVA - Il #Napoli avanza spedito per Mario #Hermoso. Azzurri nettamente avanti sulla concorrenza (#Roma su tutte), avendo aperto i dialoghi a inizio Aprile. Occhio agli sviluppi nel weekend. Si lavora all'intesa finale per un contratto di 4 anni con opzione. https://t.co/3jTzTNV1Nj — Orazio Accomando (@OAccomando91) June 6, 2024