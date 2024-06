Calciomercato Roma, l'Atletico Madrid spara alto per Omorodion: rifiutata un'offerta da oltre 35 milioni del West Ham

L'Atletico Madrid fa muro e spara alto per Samu Omorodion, obiettivo di mercato della Roma e non solo. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l'attaccante spagnolo classe 2004 piace anche al West Ham, tanto che due settimane fa avrebbe presentato un'offerta da oltre 35 milioni di euro: secco 'no' dei Colchoneros. Omorodion, seguito anche dal Napoli, è la prima scelta della Roma per il ruolo di centravanti, ma non ha ancora formulato una proposta.

? Atlético Madrid rejected an offer in excess of €35m for Samu Omorodion two weeks ago — the proposal was from West Ham.

Atlético are also aware of Serie A clubs interest including AS Roma but there’s still no proposal, no formal bid. pic.twitter.com/wFFrb1idxL

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 15, 2024