Calciomercato Roma, la Juventus spinge per Thuram: c'è il sì del giocatore

Il futuro di Khéphren Thuram potrebbe essere in Italia. Il centrocampista del Nizza piace molto alla Roma, ma è forte il pressing della Juventus. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del quotidiano, i bianconeri stanno facendo sul serio e avrebbero già incassato il sì del calciatore francese. La Vecchia Signora è pronta a intavolare la trattativa con il Nizza e punta ad anticipare la folta concorrenza: la richiesta iniziale è di 25 milioni di euro più bonus, ma la Juventus vorrebbe scendere a 18/20 più bonus. Da non escludere l'inserimento di una contropartita come Moise Kean per abbassare ulteriormente le richieste.

(gasport)