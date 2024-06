La Roma si inserisce nella corsa a Khéphren Thuram. Secondo quanto riferito dal sito specializzato in calciomercato, sul centrocampista francese non ci sarebbe solo la Juventus. I giallorossi si sono mossi con convinzione su Thuram, profilo molto noto a Florent Ghisolfi, nuovo direttore sportivo giallorosso. Potrebbe essere il francese il calciatore da regalare a De Rossi per l'assalto alla Champions League.

(calciomercato.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE