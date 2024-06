Di ritorno dal prestito di sei mesi alla Fiorentina, il futuro di Andrea Belotti potrebbe essere nuovamente distante dai colori giallorossi. Come scrive l'esperto di mercato su Instagram infatti sull'attaccante della Roma ci sarebbe il neo promosso Como, che avrebbe puntato per il centrocampo anche a Sasa Lukic del Fulham (ex compagno del Gallo al Torino).

