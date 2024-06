Calciomercato Roma, il Chelsea offre 40 milioni per Omorodion: l'Atletico Madrid rifiuta e ne chiede 80

Tutti pazzi per Samu Omorodion. Il centravanti dell'Atletico Madrid è seguito con grande attenzione da Roma e Napoli, ma ha attirato l'interesse anche di altri top club europei. Secondo quanto riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio su X, il Chelsea si è inserito nella corsa per lo spagnolo classe 2004: i Blues sono pronti a fare sul serio e considerano Omorodion il primo obiettivo per l'attacco, ma dovranno accontentare le elevate richieste economiche dei Colchoneros.

#Calciomercato | Il @ChelseaFC irrompe su #Omorodion, voluto in Italia da @sscnapoli e @OfficialASRoma. Lo spagnolo è la prima scelta per l'attacco della squadra di #Maresca — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) June 18, 2024

Come aggiunto dal sito di Di Marzio, l'Atletico Madrid ha già rifiutato un'offerta da ben 40 milioni di euro proveniente dal Chelsea. Omorodion non è convinto di lasciare i Colchoneros e inoltre il club spagnolo lo valuta 80 milioni, ovvero lo stesso valore della clausola rescissoria presente nel suo contratto.

