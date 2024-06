Calciomercato Roma, dalla Svezia: il Malmö vuole Solbakken, resta il nodo ingaggio

Il prossimo 1° luglio Ola Solbakken tornerà a Trigoria alla scadenza del prestito agli Urawa Reds. Fuori dal nuovo progetto tecnico di Daniele De Rossi, il norvegese difficilmente resterà alla Roma. Per questo motivo sono cominciate le manovre per trovare una nuova sistemazione al calciatore. Secondo quanto riportato dal portale svedese, è confermato il forte interesse del Malmö, frenato però dall'ingente ingaggio del classe '98. Solbakken guadagna attualmente 700 mila euro a stagione, troppo per un club come quello scandinavo, che proverà comunque a convincere il giocatore ad abbassare le pretese economiche.

(fotbolldirekt.se)

