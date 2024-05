Ola Solbakken tornerà alla Roma dopo una stagione passata in prestito tra Olympiakos e Urawa Reds, in Giappone. Nessuna delle due esperienze è stata particolarmente significativa per l'attaccante classe 1998 che dunque è destinato a fare rientro nella capitale e finire nella categoria degli esuberi a cui Ghisolfi dovrà cercare di trovare una sistemazione.

Ora, secondo quanto viene scritto in Svezia, Solbakken sarebbe nel mirino del Malmoe.

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE