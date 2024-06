Dopo una stagione deludente, Houssem Aouar è in uscita dalla Roma. Per il centrocampista, impegnato attualmente con la nazionale algerina, potrebbero aprirsi scenari in Francia, dove ha già giocato, o in Arabia Saudita. L'ostacolo, però, è rappresentato dall'alto ingaggio dell'ex Lione.

(tmw.com)

