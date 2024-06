Calciomercato: Kone vicino al Marsiglia. Affare da 12,5 milioni

Uno dei nomi che era stato accostato alla Roma come possibile rinforzo a centrocampo pare destinato all'Olympique Marsiglia. Si tratta di Ismael Kone, classe 2002 del Watford, pronto a trasferirsi in Francia, nel club allenato da De Zerbi, per 12,5 milioni più bonus. 5 anni di contratto per il canadese, nato in Costa d'Avorio, che è stato fortemente voluto dall'allenatore italiano come specifica Fabrizio Romano su X.

?⚪️? Ismaël Kone to Olympique Marseille, here we go! €12.5m plus add-ons to Watford.

Final green light arrived also on player side. Five year contract for Kone, strongly wanted by De Zerbi.

Longoria and Benatia closed the deal to anticipate English, Italian and French clubs. pic.twitter.com/HhSHDPUqb0

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 27, 2024