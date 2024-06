Calciomercato Roma: monitorato Koné del Watford. Piace anche a Marsiglia e West Ham

Florent Ghisolfi è al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Daniele De Rossi per la prossima stagione. Stando alle informazioni dell'esperto di calciomercato Fabrizio Romano, il club giallorosso monitora il talento del Watford, Ismaël Koné: il centrocampista classe 2002, attualmente impegnato con la Nazionale canadese in Copa America, piace a diversi club in Europa.

???? AS Roma are among several clubs around Europe keen on Watford talented midfielder Ismaël Kone.

He’s on Roma shortlist for this summer window. @MatteMoretto ?? pic.twitter.com/OxJEqsP1CH

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 22, 2024