Calciomercato: confermato l'interesse dell'Atalanta per Zaniolo. Roma spettatrice interessata

Il futuro di Nicolò Zaniolo è ancora da decifrare, ma l'ex esterno della Roma potrebbe tornare in Italia. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà di Sportitalia, è confermato l'interesse dell'Atalanta per il classe '99 di proprietà del Galatsaray. L'entourage del calciatore ha avuto dei contatti con la Dea, ma la pista Villarreal è un'ipotesi da tenere in considerazione. Intanto la Roma resta spettatrice interessata, poiché ha una percentuale sulla futura rivendita (incasso da 2 milioni in caso di cessione a una cifra superiore ai 20 milioni oppure il 20% sulla differenza del prezzo sopra i 16,5 milioni).

