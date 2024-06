Calciomercato, dalla Spagna: il Villarreal sulle tracce di Zaniolo. Roma spettatrice interessata

Potrebbe proseguire in Spagna la carriera di Nicolò Zaniolo. Dopo la fine della sua avventura alla Roma, il ventiquattrenne non è più riuscito a trovare continuità: prima il Galatasaray, poi una stagione in prestito, senza acuti, all'Aston Villa. Certo di non essere riscattato dal club inglese, il calciatore si guarda ora intorno alla ricerca di una nuova squadra. Come riportano dalla Spagna, sul classe '99 ci sarebbe adesso il Villarreal, che vorrebbe prelevare Zaniolo in prestito, date le difficoltà economiche a pareggiare la richiesta di 15 milioni di euro per acquistare il cartellino dal club turco. L'ex giallorosso, che in passato aveva manifestato l'intenzione di tornare in Italia, accetterebbe di buon grado il trasferimento nel sodalizio iberico, con la Roma osservatrice interessata vista la percentuale che spetta sulla rivendita del giocatore in un'operazione sopra i 20 milioni oppure il 20% sulla differenza tra il prezzo di vendita del Galatasaray e i 16,5 milioni versati dalla squadra turca nel febbraio 2023 per acquistarlo dalla squadra giallorossa.

(relevo.com)

