Calciomercato Roma: obiettivo Bellanova in caso di Champions. Al momento nessuna trattativa con il Torino

Con l'annuncio di Florent Ghisolfi come nuovo responsabile dell'area tecnica giallorossa, iniziano a circolare nuove indiscrezioni in ottica calciomercato. Secondo le informazioni del giornalista di 'Relevo' Matteo Moretto, la Roma è interessata a Raoul Bellanova, terzino destro classe 2000 di proprietà del Torino. Al momento non si registrano trattative in corso tra le parti, ma Bellanova è uno degli obiettivi del club giallorosso in caso di qualificazione alla prossima Champions League.

