Roma, cosa serve per andare in Champions League? Ecco il quadro

La Roma può ancora sperare in un posto nella prossima Champions League. In virtù della vittoria in finale dell'Atalanta di Gasperini c'è ancora una strada che potrebbe portare i giallorossi nella massima competizione europea: se i bergamaschi finissero il campionato al quinto posto, mister Daniele De Rossi e i suoi ragazzi si qualificherebbero in Champions League. Al momento la classifica (con due gare da giocare per i bergamaschi e una per le altre due) dice: Bologna e Juventus 68, Atalanta 66. Se Gasperini e i suoi vincessero le due gare rimanenti (contro Torino e Fiorentina) per la Roma non ci sarebbe nulla da fare, ma vediamo in quali casi i giallorossi andrebbero in Champions: nel caso di 1 o 2 punti conquistati dai bergamaschi nelle prossime due partite (al massimo 68 punti), a prescindere dai risultati di Bologna e Juventus all'ultima giornata; in caso di tre punti dei nerazzurri nelle ultime due se bianconeri ed emiliani pareggiano o vincono contro Genoa o Monza (worst case scenario tutte e tre a 69 punti); se l'Atalanta ottiene quattro punti nelle prossime due e Bologna e Juventus vincono l'ultima partita (70 i nerazzurri, 71 le altre due).

Nel caso di arrivo a pari punti di Atalanta e Bologna, sarebbero favoriti gli emiliani, essendo in vantaggio negli scontri diretti; nel caso arrivassero a pari punti bianconeri e bergamaschi, invece, sarebbero in vantaggio i ragazzi di Gasperini, perché essendoci parità negli scontri diretti conterebbe la differenza reti (al momento +28 per Scamacca e compagni, +21 per la Juventus).

In caso di arrivo a pari punti delle tre squadre, l'Atalanta sarebbe quinta nella classifica avulsa (priorità agli scontri diretti rispetto alla differenza reti e in questo senso i bergamaschi sono all'ultimo posto). Per la Roma, dunque, c'è ancora una speranza.