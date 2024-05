Calciomercato, dalla Spagna: Mourinho vicino al Fenerbahce

Il futuro di José Mourinho potrebbe essere in Turchia. Secondo quanto riportato dal sito sportivo spagnolo, l'ex allenatore della Roma sarebbe molto vicino ad accasarsi al Fenerbahce. Nella giornata di ieri Aziz Yıldırım, uno dei candidati alla presidenza del club turco, ha svelato di aver contattato lo Special One, il quale sarebbe pronto ad accettare l'incarico. Inoltre ha annunciato che qualora non vincesse le elezioni, anche l'altro candidato Ali Koç sarebbe disposto a tesserare Mourinho.

(mundodeportivo.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE