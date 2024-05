Fenerbahce, il candidato alla presidenza Yıldırım: "Ho parlato con Mourinho, se vinciamo lo porto qui"

HABER GLOBAL - Aziz Yıldırım, presidente del Fenerbahçe per 20 anni, ha deciso di ricandidarsi alle prossime elezioni e nel farlo ha iniziato a muoversi per portare in Turchia José Mourinho, l'ex allenatore della Roma. Ecco le parole di Yıldırım:

"Il Fenerbahçe ora deve competere con grandi allenatori. Ho incontrato José Mourinho faccia a faccia la settimana scorsa. Gli ho detto: 'Il Fenerbahçe ha bisogno di te, anche tu hai bisogno del Fenerbahçe'. Acquisteremo giocatori in linea con i desideri di Mourinho, quanti ne vorrà. Molto probabilmente, se vinciamo, nominerò Mourinho alla guida del Fenerbahçe. Mourinho ha detto di aver visto la partita Konyaspor-Fenerbahçe dal vivo. Sta studiando il Fenerbahçe".