Calciomercato: accordo di massima tra la Juventus e l'agente di Di Lorenzo. Il capitano del Napoli piace anche alla Roma

La Juventus è al lavoro per rivoluzionare la rosa in vista della prossima stagione e uno degli obiettivi principali è Giovanni Di Lorenzo. L'agente del capitano Napoli ha annunciato la volontà di lasciare il club partenopeo a causa della mancanza di fiducia da parte del presidente Aurelio De Laurentiis e tra i tanti club interessati c'è anche la Roma. Secondo quanto riportato dal sito sportivo, la Juventus sarebbe momentaneamente in vantaggio sulle altre società, tanto che Giuntoli avrebbe già trovato un accordo di massima con l'entourage di Di Lorenzo.

(calciomercato.com)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE