Roma, Di Lorenzo o Bellanova per la fascia destra

Il nuovo ds Ghisolfi è arrivato nella Capitale nei primi giorni della settimana e si è messo subito al lavoro insieme all'allenatore per valutare la rosa attuale e tutti i possibili innesti. Sui ruoli in cui intervenire ci sono pochi dubbi: dei 5 esterni bassi a disposizione resteranno solamente Angelino e forse Celik. Dovranno quindi arrivare almeno un paio di rinforzi in seguito agli addii di Spinazzola, Karsdorp e Kristensen. A Trigoria nelle ultime ore stanno monitorando con molta attenzione Di Lorenzo del Napoli, il quale ha chiesto la cessione: l'ex Empoli piace a tutte le big (Inter e Juventus in testa), ma anche De Rossi lo apprezza molto. Seguitissimo anche Bellanova del Torino, ma servirà una ricca offerta o qualche giocatore come Bove e Zalewski per convincere i granata. Un sogno, probabilmente destinato a rimanere tale, è Chiesa. Non arriverà, invece, Nandez, il quale ha accettato l'offerta della società araba Al Quadisiya e percepirà 10 milioni a stagione.

(corsera)