Calciomercato Roma, Maurice: "Darò tutto in questi mesi al Rennes. Futuro? Non è il momento di parlarne"

FOOTMERCATO.NET - Florian Maurice, attuale direttore tecnico del Rennes, ha rilasciato alcune dichiarazioni al portale francese e tra vari temi trattati si è soffermato sul suo futuro. La Roma è infatti alla ricerca di un nuovo direttore sportivo dopo l'addio di Tiago Pinto e il dirigente del club bretone rientra nella lista dei candidati. Ecco le sue parole: “Se sono qui è perché rientro al 100% nel progetto dello Stade Rennais. Adesso non è il momento di parlare della mia situazione personale. Darò tutto nei restanti mesi per assicurarmi che la squadra arrivi il più lontano possibile nelle tre competizioni. In una stagione ci sono momenti belli e momenti brutti. Abbiamo passato un momento difficile con la partenza di Bruno ma è stato sostituito da Julien Stéphan".

