Niente rinforzo in attacco per Maurizio Sarri. La Lazio cercava un attaccante in questa sessione di mercato appena conclusa ma, come riporta il sito dell'emittente televisiva, è saltato il trasferimento al club di Lotito di Ryan Kent del Fenerbahce. Nel pomeriggio i due club avevano trovato l'intesa sulla base di un prestito con diritto di riscatto a 5 milioni di euro. Ma l'operazione è saltata per la volontà dell'esterno offensivo, che preferisce restare al Fenerbahce.

(sport.sky.it)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE