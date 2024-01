Calciomercato Roma: su Julen Jon Guerrero c'è l'Alaves

Arrivato la scorsa estate per rinforzare la Roma Primavera, il futuro del figlio d'arte Julen Jon Guerrero potrebbe essere lontano dalla Capitale. Come scrive il giornalista Matteo Moretto su X infatti sul giocatore spagnolo ci sarebbe l'Alaves, che vorrebbe acquistarlo già nella sessione di mercato invernale. Il giocatore attualmente è in prestito dal Real Madrid e finora ha totalizzato 5 presenze in tutte le competizioni.

El Alavés quiere fichar a Julen Jon Guerrero en este mismo mercado de invierno. Lo quiere en propiedad, para incorporarlo a su filial.https://t.co/fC4DlL34e5 — Matteo Moretto (@MatteMoretto) January 6, 2024